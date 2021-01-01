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Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против ASUS ROG Strix G17 G713

80 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
VS
64 из 100
ASUS ROG Strix G17 G713
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
ASUS ROG Strix G17 G713
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 3072GB

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и ASUS ROG Strix G17 G713 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5050 vs 4644 баллов
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1040 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.4 и 2.6 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus S17 (2021)
vs
ROG Strix G17 G713

Корпус

Вес 2.6 кг 2.4 кг
Ширина 394 мм 395 мм
Высота 264 мм 282 мм
Толщина 19.9 мм 24.6 мм
Площадь 1040 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~74.1%
Боковые рамки 5.5 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5300 об/мин
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 73.5%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 280 Вт 150 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus S17 (2021) +332%
13.8 терафлопс
ROG Strix G17 G713
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 3x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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