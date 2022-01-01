Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против Zephyrus M16 GU603 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
- Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.9 и 2.6 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19355 vs 12578 баллов
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (863 и 1040 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.6 кг
|1.9 кг
|Размеры
|394 x 264 x 19.9 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|1040 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~86%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|52 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1073:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|-
|Охват Adobe RGB
|84.4%
|-
|Охват DCI-P3
|94.2%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|280 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|1023 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1857
Geekbench 5 (многоядерный)
14356
Cinebench R23 (одноядерный)
1757
Cinebench R23 (многоядерный)
12578
19355
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115-130 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1463 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1695 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|8.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
13.8 терафлопс
8.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|3
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x1W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|74.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|1.7 мм
|Размер
|13.0 x 8.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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