Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12650H - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Dash F15 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (76 и 62 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (76 и 62 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.3 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.3 и 2 кг) На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12713 vs 9818 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12713 vs 9818 баллов Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (664 и 889 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (664 и 889 см ) Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.3 кг Размеры 354 x 251 x 20.7 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 889 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~78.4% Боковые рамки 4.3 мм 5.2 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 130° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1433:1 Цветовой охват sRGB 62.5% 98.2% Охват Adobe RGB 47.3% 69.8% Время отклика 4 мс 25 мс Максимальная яркость TUF Dash F15 (2022) 300 нит ROG Flow X13 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 62 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 180 / 200 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 477 / 599 граммов 360 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 75 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1223 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU TUF Dash F15 (2022) +34% 6.7 терафлопс ROG Flow X13 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79 дБ 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.7 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.