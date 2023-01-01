Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12650H - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Dash F15 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023) Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.18 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.18 и 2 кг) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц На 66% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 9818 баллов

На 66% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 9818 баллов Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (622 и 889 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.18 кг Размеры 354 x 251 x 20.7 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм Площадь 889 см2 622 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~83.7% Боковые рамки 4.3 мм 6.7 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 130° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 62.5% - Охват Adobe RGB 47.3% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 4 мс 7 мс Максимальная яркость TUF Dash F15 (2022) 300 нит ROG Flow Z13 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 180 / 200 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 477 / 599 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 75 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1403 МГц - Boost частота GPU 1635 МГц - FLOPS 6.7 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU TUF Dash F15 (2022) 6.7 терафлопс ROG Flow Z13 (2023) +10% 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.7 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.