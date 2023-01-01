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Asus TUF Dash F15 (2022) против ROG Flow Z13 (2023)

60 из 100
Asus TUF Dash F15 (2022)
VS
67 из 100
Asus ROG Flow Z13 (2023)
Asus TUF Dash F15 (2022)
Asus ROG Flow Z13 (2023)
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Экран
2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus TUF Dash F15 (2022) и ROG Flow Z13 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus TUF Dash F15 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023)
  • Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.18 и 2 кг)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 66% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 9818 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (622 и 889 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Dash F15 (2022)
vs
ROG Flow Z13 (2023)

Корпус

Вес 2 кг 1.18 кг
Размеры 354 x 251 x 20.7 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм
Площадь 889 см2 622 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~83.7%
Боковые рамки 4.3 мм 6.7 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 130° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5% -
Охват Adobe RGB 47.3% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 4 мс 7 мс
Максимальная яркость
TUF Dash F15 (2022)
300 нит
ROG Flow Z13 (2023) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 180 / 200 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 477 / 599 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1403 МГц -
Boost частота GPU 1635 МГц -
FLOPS 6.7 терафлопс 7.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
TUF Dash F15 (2022)
6.7 терафлопс
ROG Flow Z13 (2023) +10%
7.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.7 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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