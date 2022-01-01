Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

Комплектуется на 23.4 Вт*ч большей батареей (76 и 52.6 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.24 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 5463 баллов

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (654 и 907 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.24 кг Размеры 360 x 252 x 19.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 907 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~82% Боковые рамки 7.3 мм 5.6 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 54 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1664 Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость TUF Dash F15 FX516 н/д MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 200 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 486 граммов 174 / 189 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 60-75 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1403 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1456 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU TUF Dash F15 FX516 +123% 6.7 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.