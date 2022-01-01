Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 5463 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2 кг Размеры 360 x 252 x 19.9 мм 355 x 243 x 19.4 мм Площадь 907 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~86% Боковые рамки 7.3 мм 5.2 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 54 дБ 55 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1118:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 85.1% Охват DCI-P3 - 98.9% Максимальная яркость TUF Dash F15 FX516 н/д ROG Flow X16 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 200 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 486 граммов 740 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 60-75 Вт 125 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1695 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU TUF Dash F15 FX516 6.7 терафлопс ROG Flow X16 (2022) +30% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ 80.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер - 12.9 x 8.3 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.