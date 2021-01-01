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ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Acer Aspire 5 (A515-56)

ASUS TUF Gaming A15 FA506
VS
Acer Aspire 5 (A515-56)
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Acer Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Видеокарта показывает в среднем на 661-902% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (90 и 48 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.65 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A15 FA506
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.65 кг
Ширина 359.8 мм 363.4 мм
Высота 256 мм 238.5 мм
Толщина 24.5 мм 17.9 мм
Площадь 921 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.9% ~77.4%
Боковые рамки 7.2 мм 9 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 260 граммов

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 68.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1100 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 3840 384
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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