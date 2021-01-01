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ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Acer Predator Triton 500 SE

66 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
VS
75 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Acer Predator Triton 500 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.3 и 2.44 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12143 vs 9961 баллов
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A15 FA506
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2.3 кг 2.44 кг
Ширина 359.8 мм 358.1 мм
Высота 256 мм 261.6 мм
Толщина 24.5 мм 19.9 мм
Площадь 921 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.9% ~79.2%
Боковые рамки 7.2 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1642 МГц
FLOPS 12 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
TUF Gaming A15 FA506
12 терафлопс
Predator Triton 500 SE +5%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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