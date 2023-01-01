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ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

54 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
VS
59 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 37.4 Вт*ч большей батареей (90 и 52.6 Вт*ч)
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10142 vs 7994 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.24 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (654 и 921 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A15 FA506
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.24 кг
Размеры 359.8 x 256 x 24.5 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 921 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.9% ~82%
Боковые рамки 7.2 мм 5.6 мм
Цвета Черный, Серый Серебристый, Золотистый, Серый, Синий
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 120° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
TUF Gaming A15 FA506
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Air (M2, 2022)
13.6″ (16:10 ratio) = 83.1 in2
~25% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость
TUF Gaming A15 FA506
300 нит
MacBook Air (M2, 2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 460 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M2 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1403 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1456 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
TUF Gaming A15 FA506 +123%
6.7 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 73.9 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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