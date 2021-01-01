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ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

64 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (691 и 921 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A15 FA506
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.6 кг
Размеры 359.8 x 256 x 24.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 921 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.9% ~84.6%
Боковые рамки 7.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 120° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
TUF Gaming A15 FA506
300 нит
MacBook Pro 14 (2021) +233%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства 460 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1215 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1278 МГц
FLOPS 12 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
TUF Gaming A15 FA506 +131%
12 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 73.9 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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