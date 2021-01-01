Главная > Сравнение ноутбуков > TUF Gaming A15 FA506 или ExpertBook B1 (B1500) – что лучше выбрать?

ASUS TUF Gaming A15 FA506 против ExpertBook B1 (B1500)

ASUS TUF Gaming A15 FA506
VS
ASUS ExpertBook B1 (B1500)
ASUS TUF Gaming A15 FA506
ASUS ExpertBook B1 (B1500)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX330
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming A15 FA506 и ExpertBook B1 (B1500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Видеокарта показывает в среднем на 438-598% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (90 и 42 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1500)
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.72 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (847 и 921 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A15 FA506
vs
ExpertBook B1 (B1500)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.72 кг
Ширина 359.8 мм 358 мм
Высота 256 мм 236.5 мм
Толщина 24.5 мм 19.4 мм
Площадь 921 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.9% ~79.3%
Боковые рамки 7.2 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 65 / 90 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Да
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 6 2
Потоков 12 2
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1531 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1594 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 192 бит 64 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 384
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц -
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Dell Alienware m15 R4
2. ASUS TUF Gaming A15 FA506 и ROG Zephyrus G15 GA503
3. ASUS TUF Gaming A15 FA506 и MSI GE66 Raider
4. ASUS TUF Gaming A15 FA506 и ROG Zephyrus G14 GA401
5. ASUS TUF Gaming A15 FA506 и ROG Strix Scar 15 G533
6. ASUS ExpertBook B1 (B1500) и VivoBook S15 M533
7. ASUS ExpertBook B1 (B1500) и Dell Vostro 15 3500
8. ASUS ExpertBook B1 (B1500) и Asus VivoBook Flip 14 TP470
9. ASUS ExpertBook B1 (B1500) и B1 (B1400)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ExpertBook B1 (B1500) и TUF Gaming A15 FA506 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях