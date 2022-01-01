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ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

61 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
VS
72 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Asus ROG Strix G17 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.3 и 3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (921 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13434 vs 10289 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A15 FA506
vs
ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.3 кг 3 кг
Размеры 359.8 x 256 x 24.5 мм 395 x 282 x 23.4 мм
Площадь 921 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.9% ~74.1%
Боковые рамки 7.2 мм 6 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 120° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 460 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 145 Вт
Nvidia Optimus - AMD Switchable Graphics
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1403 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 2581 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
TUF Gaming A15 FA506
6.7 терафлопс
ROG Strix G17 Advantage Edition +145%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 73.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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