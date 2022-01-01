Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506 Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.3 и 3 кг)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (921 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13434 vs 10289 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 3 кг Размеры 359.8 x 256 x 24.5 мм 395 x 282 x 23.4 мм Площадь 921 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.9% ~74.1% Боковые рамки 7.2 мм 6 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 3 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость TUF Gaming A15 FA506 300 нит ROG Strix G17 Advantage Edition н/д

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 460 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 75 Вт 145 Вт Nvidia Optimus - AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1403 МГц 2321 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 2581 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU TUF Gaming A15 FA506 6.7 терафлопс ROG Strix G17 Advantage Edition +145% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 73.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.