Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3456 x 2234 Процессор - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14647 vs 11873 баллов

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14647 vs 11873 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.1 кг Размеры 355 x 252 x 22.1-26.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 895 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~86.2% Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серий, Желтый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1339:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 97.8% 100% Охват Adobe RGB 70.9% 88% Охват DCI-P3 69.4% 99.1% Время отклика 25 мс 67 мс Максимальная яркость TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 / 280 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 532 грамма 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 85-95 Вт 30 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 450 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1296 МГц FLOPS 15.6 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 112 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64 Производительность GPU TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) +200% 15.6 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC256 - Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82 дБ 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.