Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Intel Core i9 13900H Графика - Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.2 и 2.3 кг) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19838 vs 14647 баллов

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19838 vs 14647 баллов Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.3 кг Размеры 355 x 252 x 22.1-26.8 мм 355 x 246 x 21.1-22.9 мм Площадь 895 см2 873 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~85% Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм Цвета Черный, Серий, Желтый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1339:1 - Цветовой охват sRGB 97.8% - Охват Adobe RGB 70.9% - Охват DCI-P3 69.4% 100% Время отклика 25 мс 3 мс Максимальная яркость TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) 300 нит ROG Zephyrus M16 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 / 280 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 532 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 85-95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 4 нм Частота GPU 1500 МГц 1395 МГц Boost частота GPU 2200 МГц - FLOPS 15.6 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 112 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) 15.6 терафлопс ROG Zephyrus M16 (2023) +26% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC256 - Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков - 6x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.