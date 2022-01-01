Главная > Сравнение ноутбуков > TUF Gaming A17 (2022) или ROG Strix Scar 17 SE (2022) – что лучше выбрать?

Asus TUF Gaming A17 (2022) против ROG Strix Scar 17 SE (2022)

62 из 100
Asus TUF Gaming A17 (2022)
VS
78 из 100
Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
Asus TUF Gaming A17 (2022)
Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 90 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus TUF Gaming A17 (2022) и ROG Strix Scar 17 SE (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2022)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.6 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1040 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18033 vs 13560 баллов
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A17 (2022)
vs
ROG Strix Scar 17 SE (2022)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.9 кг
Размеры 394 x 264 x 22.9-25.4 мм 395 x 282 x 23.4-28.3 мм
Площадь 1040 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~74.1%
Боковые рамки 5.5 мм 6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5% -
Охват Adobe RGB 47.3% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 / 240 Вт 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 14
Потоков 16 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 64 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 80
Производительность GPU
TUF Gaming A17 (2022)
7.12 терафлопс
ROG Strix Scar 17 SE (2022) +175%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus TUF Gaming A17 (2022) и Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
2. Asus TUF Gaming A17 (2022) и Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022)
3. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
4. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и ASUS ROG Strix Scar 17 G733
5. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
6. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
7. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и Asus ROG Flow X16 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и TUF Gaming A17 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры