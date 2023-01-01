Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор AMD Ryzen 7 6800H - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2022) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus TUF Gaming A15 (2023) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.2 и 2.6 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.2 и 2.6 кг) Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (889 и 1040 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 2.2 кг Размеры 394 x 264 x 22.9-25.4 мм 354 x 251 x 22.4-24.9 мм Площадь 1040 см2 889 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~75.5% Боковые рамки 5.5 мм 4.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 62.5% - Охват Adobe RGB 47.3% 75.3% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость TUF Gaming A17 (2022) н/д TUF Gaming A15 (2023) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 / 240 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 9.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU TUF Gaming A17 (2022) 7.12 терафлопс TUF Gaming A15 (2023) +29% 9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.