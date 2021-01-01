ASUS TUF Gaming F15 (2021) против Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.3 и 2.7 кг)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (919 и 1005 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
- Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10632 vs 9580 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|2.7 кг
|Ширина
|359 мм
|403.5 мм
|Высота
|256 мм
|249 мм
|Толщина
|22.8-24.3 мм
|24.9 мм
|Площадь
|919 см2
|1005 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73%
|~82.1%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|49 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|789:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|62.5%
|-
|Охват Adobe RGB
|47.3%
|-
|Охват DCI-P3
|41.9%
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 200 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|546 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1515
1449
Geekbench 5 (многоядерный)
6748
6481
Cinebench R23 (одноядерный)
1748
1464
Cinebench R23 (многоядерный)
Nitro 5 (AN517-41) +11%
10632
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|77.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|-
|Размер
|10.6 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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