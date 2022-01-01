Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 Батарея - 48 Вт*ч 90 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх

На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9243 vs 5192 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 (SF316-51) Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.7 кг Размеры 359 x 256 x 22.8-24.3 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 919 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73% ~82.3% Боковые рамки 6.8 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1842:1 Цветовой охват sRGB 62.5% 99.5% Охват Adobe RGB 47.3% 68.5% Охват DCI-P3 - 66.6% Время отклика - 26 мс Максимальная яркость TUF Gaming F15 (2021) н/д Swift 3 (SF316-51) 300 нит

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 90 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 200 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 546 граммов 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 75 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1403 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1100 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU TUF Gaming F15 (2021) +375% 6.7 терафлопс Swift 3 (SF316-51) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 77.1 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 10.6 x 8.0 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.