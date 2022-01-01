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ASUS TUF Gaming F15 (2021) против Acer Swift 3 (SF316-51)

54 из 100
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
VS
48 из 100
Acer Swift 3 (SF316-51)
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
Acer Swift 3 (SF316-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming F15 (2021) и Acer Swift 3 (SF316-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9243 vs 5192 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF316-51)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming F15 (2021)
vs
Swift 3 (SF316-51)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.7 кг
Размеры 359 x 256 x 22.8-24.3 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 919 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73% ~82.3%
Боковые рамки 6.8 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1842:1
Цветовой охват sRGB 62.5% 99.5%
Охват Adobe RGB 47.3% 68.5%
Охват DCI-P3 - 66.6%
Время отклика - 26 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 546 граммов 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1403 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
TUF Gaming F15 (2021) +375%
6.7 терафлопс
Swift 3 (SF316-51)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 77.1 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Размер 10.6 x 8.0 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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