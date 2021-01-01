ASUS TUF Gaming F15 (2021) против ROG Flow X13 GV301
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
- На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9580 vs 4589 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
- Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.3 и 2.3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (62 и 48 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (664 и 919 см2)
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|1.3 кг
|Размеры
|359 x 256 x 22.8-24.3 мм
|299 x 222 x 15.8 мм
|Площадь
|919 см2
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73%
|~78.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|140°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|49 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|789:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|62.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|47.3%
|75%
|Охват DCI-P3
|41.9%
|75%
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|180 / 200 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|546 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1432
1317
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Flow X13 GV301 +11%
6750
Cinebench R23 (одноядерный)
TUF Gaming F15 (2021) +243%
1748
Cinebench R23 (многоядерный)
TUF Gaming F15 (2021) +109%
9580
4589
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|35-45 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x1W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|77.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|-
|Размер
|10.6 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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