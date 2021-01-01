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ASUS TUF Gaming F15 (2021) против ROG Strix G17 G713

64 из 100
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
VS
62 из 100
ASUS ROG Strix G17 G713
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
ASUS ROG Strix G17 G713
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming F15 (2021) и ROG Strix G17 G713 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (919 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4644 vs 3789 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming F15 (2021)
vs
ROG Strix G17 G713

Корпус

Вес 2.3 кг 2.4 кг
Ширина 359 мм 395 мм
Высота 256 мм 282 мм
Толщина 22.8-24.3 мм 24.6 мм
Площадь 919 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73% ~74.1%
Боковые рамки 6.8 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5300 об/мин
Уровень шума 49 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 789:1 -
Цветовой охват sRGB 62.5% 100%
Охват Adobe RGB 47.3% 73.5%
Охват DCI-P3 41.9% -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 Вт 150 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 546 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
TUF Gaming F15 (2021) +101%
6.42 терафлопс
ROG Strix G17 G713
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 77.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Размер 10.6 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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