ASUS TUF Gaming F15 (2021) против ROG Strix Scar 17 G733
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.3 и 2.7 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (919 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
- Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (90 и 48 Вт*ч)
- На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13065 vs 9243 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|2.7 кг
|Размеры
|359 x 256 x 22.8-24.3 мм
|395 x 282 x 27.5 мм
|Площадь
|919 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73%
|~74.1%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|49 дБ
|51.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1321:1
|Цветовой охват sRGB
|62.5%
|99.4%
|Охват Adobe RGB
|47.3%
|72.2%
|Охват DCI-P3
|-
|71%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 200 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|546 граммов
|704 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1528
Geekbench 5 (многоядерный)
7710
Cinebench R23 (одноядерный)
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
13065
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|115-130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Производительность GPU
6.7 терафлопс
ROG Strix Scar 17 G733 +106%
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W, 2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|77.1 дБ
|73.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1.9 мм
|Размер
|10.6 x 8.0 см
|13.0 x 7.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1