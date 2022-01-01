Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 48 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.3 и 2.7 кг)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (919 и 1114 см2) Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733 Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх

Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (90 и 48 Вт*ч)

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13065 vs 9243 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.7 кг Размеры 359 x 256 x 22.8-24.3 мм 395 x 282 x 27.5 мм Площадь 919 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73% ~74.1% Боковые рамки 6.8 мм 6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ 51.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1321:1 Цветовой охват sRGB 62.5% 99.4% Охват Adobe RGB 47.3% 72.2% Охват DCI-P3 - 71% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость TUF Gaming F15 (2021) н/д ROG Strix Scar 17 G733 300 нит

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 200 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 546 граммов 704 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 75 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1802 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU TUF Gaming F15 (2021) 6.7 терафлопс ROG Strix Scar 17 G733 +106% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 77.1 дБ 73.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.9 мм Тачпад Размер 10.6 x 8.0 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.