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ASUS TUF Gaming F15 (2021) против ROG Strix Scar 17 G733

54 из 100
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
VS
65 из 100
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming F15 (2021) и ROG Strix Scar 17 G733 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.3 и 2.7 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (919 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (90 и 48 Вт*ч)
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13065 vs 9243 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming F15 (2021)
vs
ROG Strix Scar 17 G733

Корпус

Вес 2.3 кг 2.7 кг
Размеры 359 x 256 x 22.8-24.3 мм 395 x 282 x 27.5 мм
Площадь 919 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73% ~74.1%
Боковые рамки 6.8 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ 51.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1321:1
Цветовой охват sRGB 62.5% 99.4%
Охват Adobe RGB 47.3% 72.2%
Охват DCI-P3 - 71%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 546 граммов 704 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1802 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
TUF Gaming F15 (2021)
6.7 терафлопс
ROG Strix Scar 17 G733 +106%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 77.1 дБ 73.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.9 мм
Тачпад
Размер 10.6 x 8.0 см 13.0 x 7.6 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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