TUF Gaming F15 (2021) или ROG Zephyrus G14 GA401 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 48 Вт*ч 90 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021) На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9580 vs 4794 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (76 и 48 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (713 и 919 см 2 )

) На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.6 кг Размеры 359 x 256 x 22.8-24.3 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 919 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73% ~75.8% Боковые рамки 6.8 мм 7.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 789:1 845:1 Цветовой охват sRGB 62.5% 92.4% Охват Adobe RGB 47.3% 67.7% Охват DCI-P3 41.9% 68.1% Время отклика 25 мс 31 мс Максимальная яркость TUF Gaming F15 (2021) 250 нит ROG Zephyrus G14 GA401 +28% 320 нит

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 90 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 200 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 546 граммов 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 75 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1403 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1590 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1536 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU TUF Gaming F15 (2021) +37% 6.7 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 77.1 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 10.6 x 8.0 см 10.4 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.