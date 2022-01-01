Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 56 Вт*ч 90 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Gaming F15 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 219-299% больше FPS в играх

На 175% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14793 vs 5386 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.77 и 2.2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.77 кг Размеры 354 x 251 x 22.4-24.9 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 889 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~77.8% Боковые рамки 4.3 мм 8.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1400:1 Цветовой охват sRGB 62.5% 51% Охват Adobe RGB 47.3% - Время отклика - 28 мс Максимальная яркость TUF Gaming F15 (2022) н/д Aspire 5 (A515-57) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 90 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 / 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 656 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP 95 Вт 45 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1400 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU TUF Gaming F15 (2022) +398% 7.12 терафлопс Aspire 5 (A515-57) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки - 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 76.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 13.0 x 7.8 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.