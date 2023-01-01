Главная > Сравнение ноутбуков > TUF Gaming F15 (2023) или Nitro 16 (AN16-51) 2023 – что лучше выбрать?

Asus TUF Gaming F15 (2023) против Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023

64 из 100
Asus TUF Gaming F15 (2023)
VS
64 из 100
Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
Asus TUF Gaming F15 (2023)
Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus TUF Gaming F15 (2023) и Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus TUF Gaming F15 (2023)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.2 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (889 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20028 vs 16331 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming F15 (2023)
vs
Nitro 16 (AN16-51) 2023

Корпус

Вес 2.2 кг 2.7 кг
Размеры 354 x 251 x 22.4-24.9 мм 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
Площадь 889 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~62.9%
Боковые рамки 4.3 мм 27.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 75.3% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
TUF Gaming F15 (2023)
250 нит
Nitro 16 (AN16-51) 2023 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 / 240 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 655 граммов 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
TUF Gaming F15 (2023) +35%
9.2 терафлопс
Nitro 16 (AN16-51) 2023
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. TUF Gaming F15 (2023) против Cyborg 15
2. TUF Gaming F15 (2023) против TUF Gaming A15 (2023)
3. TUF Gaming F15 (2023) против Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
4. TUF Gaming F15 (2023) против ROG Strix G16
5. TUF Gaming F15 (2023) против TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)
6. Nitro 16 (AN16-51) 2023 против Cyborg 15
7. Nitro 16 (AN16-51) 2023 против Alienware X16
8. Nitro 16 (AN16-51) 2023 против Nitro 17 (AN17-51) 2023
9. Nitro 16 (AN16-51) 2023 против Nitro 5 (AN515-46)
10. Nitro 16 (AN16-51) 2023 против Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023 и Asus TUF Gaming F15 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры