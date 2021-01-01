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ASUS TUF Gaming F17 (2021) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

58 из 100
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
VS
61 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 59 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming F17 (2021) и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F17 (2021)
  • На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8781 vs 4919 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (927 и 1073 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming F17 (2021)
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.5 кг
Размеры 399 x 269 x 2.48 мм 363.4 x 255 x 22.9 мм
Площадь 1073 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~72.4%
Боковые рамки 8 мм 9 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5% -
Охват Adobe RGB 47.3% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 200 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов 600 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1605 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
TUF Gaming F17 (2021)
6.7 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53) +84%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79 дБ 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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