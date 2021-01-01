Главная > Сравнение ноутбуков > TUF Gaming F17 (2021) или ROG Zephyrus S17 (2021) – что лучше выбрать?

ASUS TUF Gaming F17 (2021) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

59 из 100
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
VS
79 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 3072GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS TUF Gaming F17 (2021) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (90 и 48 Вт*ч)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5050 vs 3721 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming F17 (2021)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.6 кг
Ширина 399 мм 394 мм
Высота 269 мм 264 мм
Толщина 2.48 мм 19.9 мм
Площадь 1073 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~79.3%
Боковые рамки 8 мм 5.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5% -
Охват Adobe RGB 47.3% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 115-130 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
TUF Gaming F17 (2021)
6.42 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021) +115%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 3x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 79 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. TUF Gaming F17 (2021) vs TUF Gaming A15 FA506
2. TUF Gaming F17 (2021) vs TUF Gaming F15 (2021)
3. ROG Zephyrus S17 (2021) vs Alienware m17 R4
4. ROG Zephyrus S17 (2021) vs XPS 17 9710 (2021)
5. ROG Zephyrus S17 (2021) vs ROG Zephyrus S15 (GX502)
6. ROG Zephyrus S17 (2021) vs GS76 Stealth
7. ROG Zephyrus S17 (2021) vs Alienware m17 R3

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и ASUS TUF Gaming F17 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях