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Asus TUF Gaming F17 (2022) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

63 из 100
Asus TUF Gaming F17 (2022)
VS
70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Asus TUF Gaming F17 (2022)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
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Экран 1920 x 1080
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus TUF Gaming F17 (2022) и ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2022)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.9 и 2.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 15362 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (863 и 1040 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming F17 (2022)
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 2.6 кг 1.9 кг
Размеры 394 x 264 x 22.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 1040 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~86%
Боковые рамки 5.5 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1688:1 -
Цветовой охват sRGB 59.7% -
Охват Adobe RGB 41.5% -
Охват DCI-P3 40.2% -
Время отклика 34 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 / 240 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1695 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
TUF Gaming F17 (2022)
7.12 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +22%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.7 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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