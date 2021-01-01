Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 1210 граммов меньше (1.39 и 2.6 кг)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (50 и 37 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 45% меньшую площадь корпуса (589 и 1064 см 2 )

) Имеет на 31% более четкий дисплей – 166 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 3 (A317-53) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2543 vs 1956 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 2.6 кг Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 403.5 x 263.7 x 20.9 мм Площадь 589 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~77.5% Боковые рамки 7.8 мм 10.3 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 3030:1 - Цветовой охват sRGB 97% - Охват Adobe RGB 67% - Охват DCI-P3 65% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 550 нит Aspire 3 (A317-53) н/д

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 224 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.38 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 256 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 0.38 терафлопс Aspire 3 (A317-53) +121% 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.7 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Нет Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 13.0 x 6.7 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.