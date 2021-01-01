Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Имеет на 66% более четкий дисплей – 166 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (589 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 354-482% больше FPS в играх

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 1956 баллов

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.65 кг Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 589 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~77.4% Боковые рамки 7.8 мм 9 мм Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 3030:1 - Цветовой охват sRGB 97% - Охват Adobe RGB 67% - Охват DCI-P3 65% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +83% 550 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 224 грамма 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) GeForce MX450 TGP 10 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 350 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 750 МГц 930-1575 МГц FLOPS 0.38 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 256 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 0.38 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +643% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.7 дБ 68.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 13.0 x 6.7 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.