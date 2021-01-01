Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) против Acer Aspire 5 (A515-56)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
- Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
- Имеет на 66% более четкий дисплей – 166 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (589 и 867 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 354-482% больше FPS в играх
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 1956 баллов
- Есть подсветка клавиатуры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.39 кг
|1.65 кг
|Размеры
|309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
|363.4 x 238.5 x 17.9 мм
|Площадь
|589 см2
|867 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~77.4%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|3030:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97%
|-
|Охват Adobe RGB
|67%
|-
|Охват DCI-P3
|65%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|224 грамма
|260 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Aspire 5 (A515-56) +88%
1278
Geekbench 5 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-56) +51%
2638
Cinebench R23 (одноядерный)
Aspire 5 (A515-56) +93%
1388
Cinebench R23 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-56) +31%
2569
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.38 терафлопс
Aspire 5 (A515-56) +643%
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|75.7 дБ
|68.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1960
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|13.0 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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