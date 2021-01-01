Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) На 179% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1956 vs 700 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 685 см2) Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.3 кг Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм Площадь 589 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~78.9% Боковые рамки 7.8 мм 6.5 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Пассивное Испарительная камера Нет Нет

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 3030:1 952:1 Цветовой охват sRGB 97% 61.8% Охват Adobe RGB 67% 42.9% Охват DCI-P3 65% 41.4% Время отклика 1 мс 25 мс Максимальная яркость Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +83% 550 нит Swift 1 (SF114-34) 300 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 50.3 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 224 грамма 158 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 10 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 350 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.38 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерных блоков 256 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +58% 0.38 терафлопс Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.7 дБ 73.8 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 13.0 x 6.7 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.