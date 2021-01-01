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Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) против Acer Swift 1 (SF114-34)

51 из 100
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
VS
41 из 100
Acer Swift 1 (SF114-34)
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
Acer Swift 1 (SF114-34)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Pentium Silver N6000
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) и Acer Swift 1 (SF114-34) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
  • На 179% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1956 vs 700 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 685 см2)
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
vs
Swift 1 (SF114-34)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.3 кг
Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм
Площадь 589 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~78.9%
Боковые рамки 7.8 мм 6.5 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 120°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 3030:1 952:1
Цветовой охват sRGB 97% 61.8%
Охват Adobe RGB 67% 42.9%
Охват DCI-P3 65% 41.4%
Время отклика 1 мс 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 224 грамма 158 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 4 2
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +58%
0.38 терафлопс
Swift 1 (SF114-34)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.7 дБ 73.8 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер 13.0 x 6.7 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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