Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) против Acer Swift 1 (SF114-34)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
- На 179% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1956 vs 700 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 685 см2)
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Есть подсветка клавиатуры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.39 кг
|1.3 кг
|Размеры
|309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
|322.8 x 212.2 x 14.95 мм
|Площадь
|589 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~78.9%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|120°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|3030:1
|952:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|61.8%
|Охват Adobe RGB
|67%
|42.9%
|Охват DCI-P3
|65%
|41.4%
|Время отклика
|1 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|224 грамма
|158 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
681
Geekbench 5 (многоядерный)
1742
1141
Cinebench R23 (одноядерный)
720
Cinebench R23 (многоядерный)
1956
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|6 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|2.93 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|256
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.38 терафлопс
0.24 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|eMMC
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|75.7 дБ
|73.8 дБ
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1960
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|13.0 x 6.7 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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