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Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) против Acer Swift 3 (SF313-53)

51 из 100
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
VS
54 из 100
Acer Swift 3 (SF313-53)
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
Acer Swift 3 (SF313-53)
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Процессор Intel Pentium Silver N6000
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 440 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (589 и 708 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх
  • На 153% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4953 vs 1956 баллов
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.2 и 1.39 кг)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 201 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.2 кг
Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 302.5 x 233.9 x 16 мм
Площадь 589 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~76.7%
Боковые рамки 7.8 мм 8.6 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 3030:1 1494:1
Цветовой охват sRGB 97% 98.7%
Охват Adobe RGB 67% 70.1%
Охват DCI-P3 65% 73.3%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 224 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
0.38 терафлопс
Swift 3 (SF313-53) +271%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ -
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер 13.0 x 6.7 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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