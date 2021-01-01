Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 25% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 440 нит

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (589 и 708 см2) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх

На 153% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4953 vs 1956 баллов

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.2 и 1.39 кг)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 21% более четкий дисплей – 201 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.2 кг Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 302.5 x 233.9 x 16 мм Площадь 589 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~76.7% Боковые рамки 7.8 мм 8.6 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 40 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2256 x 1504 Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 3030:1 1494:1 Цветовой охват sRGB 97% 98.7% Охват Adobe RGB 67% 70.1% Охват DCI-P3 65% 73.3% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +25% 550 нит Swift 3 (SF313-53) 440 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 224 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.38 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 256 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 0.38 терафлопс Swift 3 (SF313-53) +271% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ - Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 13.0 x 6.7 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.