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Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

51 из 100
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
VS
67 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (589 и 646 см2)
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 321-438% больше FPS в играх
  • На 296% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 1956 баллов
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.29 и 1.39 кг)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.29 кг
Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 589 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.4%
Боковые рамки 7.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Пассивное
Испарительная камера Нет Да

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 3030:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 97% 99.8%
Охват Adobe RGB 67% -
Охват DCI-P3 65% -
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 224 грамма 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
0.38 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +584%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.7 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 6.7 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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