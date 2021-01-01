Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (589 и 646 см2) Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 321-438% больше FPS в играх

На 296% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 1956 баллов

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.29 и 1.39 кг)

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.29 кг Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 589 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.4% Боковые рамки 7.8 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Пассивное Испарительная камера Нет Да

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 3030:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 97% 99.8% Охват Adobe RGB 67% - Охват DCI-P3 65% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +38% 550 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 224 грамма 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 10 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1278 МГц FLOPS 0.38 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 256 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Vivobook 13 Slate OLED (T3300) 0.38 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +584% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.7 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1960 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 6.7 см 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.