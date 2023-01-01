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ASUS Vivobook 14 (M1405) против Acer Extensa 15

47 из 100
ASUS Vivobook 14 (M1405)
VS
39 из 100
Acer Extensa 15
ASUS Vivobook 14 (M1405)
Acer Extensa 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook 14 (M1405) и Acer Extensa 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)
  • На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9102 vs 4532 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 162 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (704 и 862 см2)
Причины выбрать Acer Extensa 15
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 14 (M1405)
vs
Extensa 15

Корпус

Вес 1.6 кг 1.78 кг
Размеры 317.1 x 222 x 19.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм
Площадь 704 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~77.9%
Боковые рамки 7.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серый
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Extensa 15
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
Vivobook 14 (M1405)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~18% more screen space
Максимальная яркость
Vivobook 14 (M1405) +36%
300 нит
Extensa 15
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon 610M
Техпроцесс 7 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 4
Производительность GPU
Vivobook 14 (M1405) +10%
0.54 терафлопс
Extensa 15
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Опционально Опционально
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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