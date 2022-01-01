ASUS VivoBook 14 M413 против Acer Swift 3 (SF314-511)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
- На 187% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7072 vs 2465 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-511)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.2 кг
|Размеры
|324 x 213 x 17.3 мм
|322.8 x 212.2 x 15.9 мм
|Площадь
|690 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.3%
|~78.9%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|42 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1280:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|98%
|Охват Adobe RGB
|-
|69%
|Охват DCI-P3
|-
|67%
|Время отклика
|-
|40 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|314 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1094
Swift 3 (SF314-511) +10%
1200
Geekbench 5 (многоядерный)
VivoBook 14 M413 +92%
4842
2517
Cinebench R23 (одноядерный)
1156
Swift 3 (SF314-511) +17%
1358
Cinebench R23 (многоядерный)
VivoBook 14 M413 +187%
7072
2465
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|74.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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