Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 2880 x 1800 Батарея - 50 Вт*ч 63 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 14X OLED (K3405) Видеокарта показывает в среднем на 325-443% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 325-443% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-71) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (57 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (57 и 50 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.4 кг Размеры 317.1 x 222.5 x 18.9 мм 312.92 x 214.12 x 17.9 мм Площадь 706 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~84.8% Боковые рамки 7.8 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 13414:1 Цветовой охват sRGB - 99.6% Охват Adobe RGB - 97.2% Охват DCI-P3 - 98% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Vivobook 14X OLED (K3405) 300 нит Swift 3 (SF314-71) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 63 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 390 граммов 364 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1185 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1100 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12 Производительность GPU Vivobook 14X OLED (K3405) +590% 5.8 терафлопс Swift 3 (SF314-71) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.