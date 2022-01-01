Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (59 и 42 Вт*ч)

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 7072 баллов

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.39 кг Размеры 324 x 213 x 17.3 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм Площадь 690 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~78.5% Боковые рамки 7.1 мм 6.3 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий Золотистый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость VivoBook 14 M413 250 нит Swift X (SFX14-41G) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 10-45 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1560 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU VivoBook 14 M413 1.108 терафлопс Swift X (SFX14-41G) +188% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.