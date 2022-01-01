Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 42 Вт*ч - 33 Вт*ч 66 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7072 vs 4845 баллов

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (42 и 33 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400) Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (0.88 и 1.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 0.88 кг Размеры 324 x 213 x 17.3 мм 320 x 203 x 14.9 мм Площадь 690 см2 650 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~83.2% Боковые рамки 7.1 мм 5.1 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1507:1 Цветовой охват sRGB - 98.7% Охват Adobe RGB - 65.4% Время отклика - 45 мс Максимальная яркость VivoBook 14 M413 250 нит ExpertBook B9 (B9400) +80% 450 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 33 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 325 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 448 640 Блоки текстурирования (TMUs) 28 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20 Производительность GPU VivoBook 14 M413 1.108 терафлопс ExpertBook B9 (B9400) +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 77.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.