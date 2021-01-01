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ASUS VivoBook 14 M413 против Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)

50 из 100
ASUS VivoBook 14 M413
VS
51 из 100
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
ASUS VivoBook 14 M413
Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
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Процессор Intel Pentium Silver N6000
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook 14 M413 и Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 262% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7072 vs 1956 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (589 и 690 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook 14 M413
vs
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.39 кг
Размеры 324 x 213 x 17.3 мм 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
Площадь 690 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~82.8%
Боковые рамки 7.1 мм 7.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 3030:1
Цветовой охват sRGB - 97%
Охват Adobe RGB - 67%
Охват DCI-P3 - 65%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
VivoBook 14 M413
250 нит
Vivobook 13 Slate OLED (T3300) +120%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 224 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц -
Ядер 6 4
Потоков 12 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 32 EUs
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 750 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 256
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
VivoBook 14 M413 +192%
1.108 терафлопс
Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 75.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1960
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 6.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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