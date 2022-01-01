Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 24GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (697 и 910 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4741 vs 2450 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 200 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.8 кг Размеры 324 x 215 x 18.3 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 697 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~73.7% Боковые рамки 7.1 мм 9 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1908:1 Цветовой охват sRGB - 57.3% Охват Adobe RGB - 39.3% Охват DCI-P3 - 38% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость VivoBook 14 X413 (K413) 200 нит Aspire 5 (A515-45) +25% 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 48 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 7 нм Частота GPU 1354 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1500 МГц FLOPS 1.879 терафлопс - Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU VivoBook 14 X413 (K413) 1.879 терафлопс Aspire 5 (A515-45) н/д

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 24GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 24 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 70.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.