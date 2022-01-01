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ASUS VivoBook 14 X413 (K413) против Acer Aspire 5 (A515-45)

42 из 100
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
VS
50 из 100
Acer Aspire 5 (A515-45)
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Acer Aspire 5 (A515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook 14 X413 (K413) и Acer Aspire 5 (A515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (697 и 910 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45)
  • На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4741 vs 2450 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 200 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook 14 X413 (K413)
vs
Aspire 5 (A515-45)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.8 кг
Размеры 324 x 215 x 18.3 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм
Площадь 697 см2 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~73.7%
Боковые рамки 7.1 мм 9 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1908:1
Цветовой охват sRGB - 57.3%
Охват Adobe RGB - 39.3%
Охват DCI-P3 - 38%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость
VivoBook 14 X413 (K413)
200 нит
Aspire 5 (A515-45) +25%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 1354 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
VivoBook 14 X413 (K413)
1.879 терафлопс
Aspire 5 (A515-45)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 24 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 70.4 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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