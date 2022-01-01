ASUS VivoBook 14 X413 (K413) против Acer Aspire 5 (A515-45)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (697 и 910 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45)
- На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4741 vs 2450 баллов
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 200 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.8 кг
|Размеры
|324 x 215 x 18.3 мм
|363.4 x 250.5 x 17.95 мм
|Площадь
|697 см2
|910 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|~73.7%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|38.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1908:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|57.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|39.3%
|Охват DCI-P3
|-
|38%
|Время отклика
|-
|32 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
1067
Geekbench 5 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-45) +49%
3664
Cinebench R23 (одноядерный)
1304
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-45) +94%
4741
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR5
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|70.4 дБ
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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