ASUS VivoBook 14 X413 (K413) против Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 217-296% больше FPS в играх
- На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2450 vs 1956 баллов
- Есть подсветка клавиатуры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 175% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 200 нит
- Сенсорный экран
- Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (589 и 697 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.39 кг
|Размеры
|324 x 215 x 18.3 мм
|309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
|Площадь
|697 см2
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|~82.8%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|3030:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|97%
|Охват Adobe RGB
|-
|67%
|Охват DCI-P3
|-
|65%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|224 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|-
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1218
Geekbench 5 (многоядерный)
2557
Cinebench R23 (одноядерный)
1304
Cinebench R23 (многоядерный)
2450
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|256
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
VivoBook 14 X413 (K413) +394%
1.879 терафлопс
0.38 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|75.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|2560 x 1960
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|-
|13.0 x 6.7 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1