Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.78 кг Размеры 359.7 x 232.5 x 19.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм Площадь 836 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~77.9% Боковые рамки 7.2 мм 8.8 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 51% Максимальная яркость Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) 250 нит Aspire 3 (A315-24P) 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Нет USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Radeon 610M TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 512 128 Блоки текстурирования (TMUs) 32 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4 Производительность GPU Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) +192% 1.43 терафлопс Aspire 3 (A315-24P) 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5500 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.