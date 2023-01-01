Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (42 и 37 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (42 и 37 Вт*ч) Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.9 кг Размеры 359.7 x 232.5 x 19.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 836 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~77.5% Боковые рамки 7.2 мм 9 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 260:1 Цветовой охват sRGB - 50% Время отклика - 11 мс Максимальная яркость Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) 250 нит Aspire 3 (A315-35) 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 45 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 750 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 256 Блоки текстурирования (TMUs) 32 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) +496% 1.43 терафлопс Aspire 3 (A315-35) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.