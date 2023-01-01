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Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против Acer Swift X (SFX14-51G)

44 из 100
Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
VS
54 из 100
Acer Swift X (SFX14-51G)
Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
Acer Swift X (SFX14-51G)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) и Acer Swift X (SFX14-51G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 16.7 Вт*ч большей батареей (58.7 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (670 и 836 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
vs
Swift X (SFX14-51G)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.4 кг
Размеры 359.7 x 232.5 x 19.9 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм
Площадь 836 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~84.9%
Боковые рамки 7.2 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 49.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1638:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 72.5%
Охват DCI-P3 - 70.2%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.5 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) +1%
1.43 терафлопс
Swift X (SFX14-51G)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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