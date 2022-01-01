Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 200 нит Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (697 и 836 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.4 кг Размеры 359.7 x 232.5 x 19.9 мм 324 x 215 x 18.3 мм Площадь 836 см2 697 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~77.5% Боковые рамки 7.2 мм 7.1 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) +25% 250 нит VivoBook 14 X413 (K413) 200 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) GeForce MX350 TGP 45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1468 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) 1.43 терафлопс VivoBook 14 X413 (K413) +31% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.