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ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) против Acer Aspire 3 (A314-36)

49 из 100
ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
VS
36 из 100
Acer Aspire 3 (A314-36)
ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
Acer Aspire 3 (A314-36)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) и Acer Aspire 3 (A314-36) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
  • На 160% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5809 vs 2235 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A314-36)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 836 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 15 (F1504 / X1504)
vs
Aspire 3 (A314-36)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.4 кг
Размеры 359.7 x 232.5 x 17.9 мм 328.3 x 217.2 x 18 мм
Площадь 836 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~75.8%
Боковые рамки 7.2 мм 9.2 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Максимальная яркость
Vivobook 15 (F1504 / X1504) +14%
250 нит
Aspire 3 (A314-36)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 190 граммов 160 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 4 (0P + 4E)
Потоков 8 4
L3-кэш 10 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 256
Блоки текстурирования (TMUs) 32 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
Vivobook 15 (F1504 / X1504) +93%
1.43 терафлопс
Aspire 3 (A314-36)
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц -
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Нет
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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