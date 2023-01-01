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ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) против Apple MacBook Air 15 (M2)

49 из 100
ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
Apple MacBook Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2880 x 1864
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.51 и 1.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 42 Вт*ч)
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 5809 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 15 (F1504 / X1504)
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.51 кг
Размеры 359.7 x 232.5 x 17.9 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 836 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~83.9%
Боковые рамки 7.2 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Максимальная яркость
Vivobook 15 (F1504 / X1504)
250 нит
MacBook Air 15 (M2) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 190 граммов 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Vivobook 15 (F1504 / X1504)
1.43 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +110%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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