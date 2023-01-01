ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) против Apple MacBook Air 15 (M2)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Легче – весит на 190 граммов меньше (1.51 и 1.7 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 42 Вт*ч)
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 5809 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.51 кг
|Размеры
|359.7 x 232.5 x 17.9 мм
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|836 см2
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~83.9%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|190 граммов
|189 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +16%
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +41%
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
1578
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +40%
8136
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Производительность GPU
1.43 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +110%
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|2x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|-
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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