Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1864 Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Легче – весит на 190 граммов меньше (1.51 и 1.7 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.51 и 1.7 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 42 Вт*ч) На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 5809 баллов

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 5809 баллов Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 59% более четкий дисплей – 224 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.51 кг Размеры 359.7 x 232.5 x 17.9 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 836 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~83.9% Боковые рамки 7.2 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1864 Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Максимальная яркость Vivobook 15 (F1504 / X1504) 250 нит MacBook Air 15 (M2) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 190 граммов 189 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1456 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 512 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Vivobook 15 (F1504 / X1504) 1.43 терафлопс MacBook Air 15 (M2) +110% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.