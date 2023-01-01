ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) против Vivobook 14 (M1405)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
- Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)
- На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9102 vs 5809 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (704 и 836 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.6 кг
|Размеры
|359.7 x 232.5 x 17.9 мм
|317.1 x 222 x 19.9 мм
|Площадь
|836 см2
|704 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~80.7%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Черный, Серебристый
|Материал
|Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|190 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|10 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1578
1442
Geekbench 5 (многоядерный)
6473
Cinebench R23 (одноядерный)
1578
1407
Cinebench R23 (многоядерный)
Vivobook 14 (M1405) +57%
9102
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2200 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|0.54 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|4
Производительность GPU
1.43 терафлопс
0.54 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.3
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1