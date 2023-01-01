Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг) На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9102 vs 5809 баллов

На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9102 vs 5809 баллов Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (704 и 836 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (704 и 836 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.6 кг Размеры 359.7 x 232.5 x 17.9 мм 317.1 x 222 x 19.9 мм Площадь 836 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.7% Боковые рамки 7.2 мм 7.8 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Серебристый Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость Vivobook 15 (F1504 / X1504) 250 нит Vivobook 14 (M1405) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 190 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 128 Блоки текстурирования (TMUs) 32 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4 Производительность GPU Vivobook 15 (F1504 / X1504) +165% 1.43 терафлопс Vivobook 14 (M1405) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.3 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.