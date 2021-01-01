ASUS VivoBook 15 M513 против Acer Aspire 1 (A115-32)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
- На 892% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 715 баллов
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 199-272% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (42 и 37 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Есть подсветка клавиатуры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.9 кг
|Размеры
|359.8 x 235.3 x 18.6 мм
|363.4 x 238.4 x 19.9 мм
|Площадь
|847 см2
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~77.5%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|43 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|-
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|2
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
VivoBook 15 M513 +76%
1113
Geekbench 5 (многоядерный)
VivoBook 15 M513 +332%
5083
1177
Cinebench R23 (одноядерный)
VivoBook 15 M513 +158%
1177
Cinebench R23 (многоядерный)
VivoBook 15 M513 +892%
7091
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|6 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|2.93 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|256
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|eMMC
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|76.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|640 x 480
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|10.5 x 7.2 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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