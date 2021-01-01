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ASUS VivoBook 15 M513 против Acer Nitro 5 (AN515-45)

58 из 100
ASUS VivoBook 15 M513
VS
74 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-45)
ASUS VivoBook 15 M513
Acer Nitro 5 (AN515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook 15 M513 и Acer Nitro 5 (AN515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.8 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (847 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-45)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3688 vs 2616 баллов
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (57 и 42 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook 15 M513
vs
Nitro 5 (AN515-45)

Корпус

Вес 1.8 кг 2.3 кг
Ширина 359.8 мм 363.4 мм
Высота 235.3 мм 255 мм
Толщина 18.6 мм 23.9 мм
Площадь 847 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~72.4%
Боковые рамки 7.2 мм 9 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 0 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1560 МГц
FLOPS - 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 3200 МГц 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 448 1024
Поддержка DirectX 12.1 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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