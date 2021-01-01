ASUS VivoBook 15 M513 против Acer Spin 3 (SP313-51N)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.5 и 1.8 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (670 и 847 см2)
- Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.5 кг
|Ширина
|359.8 мм
|302 мм
|Высота
|235.3 мм
|222 мм
|Толщина
|18.6 мм
|15.9 мм
|Площадь
|847 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~76.5%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Spin 3 (SP313-51N) +15%
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
VivoBook 15 M513 +128%
5663
2489
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|448
|384
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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